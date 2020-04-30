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Огонь не терпит беспечности

30.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода наблюдается увеличение количества пожаров, возникающих в результате выжигания сухой растительности. В Кобринском районе в текущем году произошло 30 пожаров, 3 из которых произошли из-за неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой растительности.

Огонь не терпит беспечности

Так, 7 апреля с разницей в 2 часа на центр оперативного управления Кобринского РОЧС поступило 2 сообщения. Одно сообщение о возгорание хозяйственных построек на нежилом приусадебном участке в д.Повитье, а другое о возгорании строения в д.Подземенье. В результате произошедших пожаров в д.Повитье уничтожено 3 строения, а в д.Подземенье 1 строение. Причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности.

В целях предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнём при разведении костров и выжигания сухой растительности работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводят рейдовые мероприятия.

Проведенный 28 апреля рейд на территории Дивинского и Городецкого сельсоветов Кобринского района показал, что некоторые несознательные граждане нарушают правила пожарной безопасности, оставляя костры без присмотра или разжигая их в неположенном месте, тем самым подвергая опасности имущество, жизни и здоровье окружающих. За нарушение правил пожарной безопасности при разведении костров и выжигании сухой растительности на корню к административной ответственности привлечено 4 человека.


Огонь не терпит беспечности

К сожалению, не все знают, что выжигание сухой растительности запрещено. Поэтому основной акцент спасатели в рамках рейда уделили обучению граждан требованиям пожарной безопасности при разведении костров.

 Сжигать мусор на своём участке можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костёр должен быть не ближе10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или гриль устанавливают на расстоянии не менее 4 метров от здания.

В рамках рейда граждане смогли получить не только полезную информацию от работников МЧС, но и подарок в виде буклетов «Полезные советы от МЧС» и «Последствие выжигания сухой растительности».

 
 
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