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Лукашенко: безвозмездная помощь должна быть под жесточайшим контролем

30.04.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент рассмотрел на совещании вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.

Как отметил президент, в целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управделами утвердило комплекс мер по привлечению помощи.

Александр Лукашенко обратил внимание, что реализация этих мер уже дала результат - наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около 240 млн долларов.

По словам главы государства, видна активизация западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов.

«Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на  деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем», - потребовал Лукашенко.

 
 
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Президент рассмотрел на совещании вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.
 
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