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Лукашенко: безвозмездная помощь должна быть под жесточайшим контролем
30.04.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент рассмотрел на совещании вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.
Как отметил президент, в целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управделами утвердило комплекс мер по привлечению помощи.
«Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем», - потребовал Лукашенко.
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Президент рассмотрел на совещании вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.
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