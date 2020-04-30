Лукашенко: безвозмездная помощь должна быть под жесточайшим контролем

Источник материала: Ежедневник

Президент рассмотрел на совещании вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.

Как отметил президент, в целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управделами утвердило комплекс мер по привлечению помощи.



Александр Лукашенко обратил внимание, что реализация этих мер уже дала результат - наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около 240 млн долларов.



По словам главы государства, видна активизация западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов.

«Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем», - потребовал Лукашенко.