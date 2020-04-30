В NASA придумали ИВЛ специально для больных COVID-19

Источник материала: Ежедневник

Инженеры NASA разработали аппарат ИВЛ за 37 дней.

Команда инженеров из NASA Jet Propulsion Laboratory, которая обычно занимается исследованиями космоса, за 37 дней разработала аппарат для искусственной вентиляции легких VITAL.

Устройство сделано специально для пациентов с COVID-19 и предполагает использование в течение 3-4 месяцев, пишет dev.by .

VITAL прошел ключевые тесты на эффективное и безопасное использование, проведенные школой медицины Икан на горе Синай. Команда скоро выложит лицензию на его производство в открытый доступ. Из-за острой нехватки аппаратов ИВЛ их разработку также проводят в SpaceX, Tesla, Ford и ЦЕРН.