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БРСМ приглашает присоединиться к проекту «Цветы Великой Победы» онлайн

30.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

БРСМ приглашает присоединиться к республиканскому патриотическому проекту «Цветы Великой Победы» онлайн, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

БРСМ приглашает присоединиться к проекту «Цветы Великой Победы» онлайн

«Жителей страны БРСМ приглашает присоединиться к патриотическому проекту в Instagram, оформив свой личный профиль праздничной бутоньеркой «Цветы Великой Победы». Для этого необходимо зайти в официальный аккаунт союза молодежи в Instagram, перейти в раздел «Эффекты» и добавить к своему снимку фильтр «Цветы Великой Победы». Таким образом мы все можем выразить благодарность прадедам, подарившим Великую Победу, возможность спокойно жить, трудиться, растить детей и так же, как в памятном мае 1945 года, искренне радоваться цветущим садам, ставшим символом новых мирных побед суверенной Беларуси», — рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, композиция в виде красно-зеленой ленточки и яблоневого цвета стала узнаваемым символом патриотического проекта. «В проект «Цветы Великой Победы» заложена идея объединения белорусов от мала до велика общей памятью о героических подвигах наших прадедов во время Великой Отечественной войны. Сегодня это особенно актуально. В мире наблюдается все больше попыток фальсифицировать итоги этой кровавой войны и переписать их на свой лад, — отметила представитель БРСМ. — Молодежь Беларуси свято хранит память о Победе, никому не позволит перечеркнуть ее и защитит своих ветеранов».

Республиканский патриотический проект «Цветы Великой Победы», призванный укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан и отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны, стартовал по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи в январе 2015 года. Во время проекта активисты союза молодежи по всей стране под девизом «Беларусь помнит. Никто не забыт. Ничто не забыто» занимаются благоустройством памятников и обелисков, проходит интернет-челлендж «#Беларусьпомнит». С 5 по 8 мая планируется провести эстафету памяти «Беларусь помнит. Помним каждого» и On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы».

Белта

 

 
 
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БРСМ приглашает присоединиться к республиканскому патриотическому проекту "Цветы Великой Победы" онлайн, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая...
 
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