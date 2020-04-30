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Его точно видел каждый. Мальчик из рекламы Kinder вырос и теперь выглядит так

30.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Любимый шоколад детства многих всегда украшало фото ребенка. Оба мальчика уже давно выросли, а один из них даже стал настоящей звездой в Instagram.  

Как изменился известный ребенок, и чем он занимается сейчас.  

Парня из рекламы шоколада Kinder зовут Джош Бейтсон. Ему 26 лет. Он родом из Великобритании.  

Его точно видел каждый. Мальчик из рекламы Kinder вырос и теперь выглядит так
Фото: instagram.com/joshbateson

Он стал лицом известной марки, сменив на этом посту Гюнтера Эурингера. Он более 30 лет украшал упаковку сладостей для детей по всему миру. Сейчас «мальчику»‌ более 50 лет, он работает кинооператором.  

Его точно видел каждый. Мальчик из рекламы Kinder вырос и теперь выглядит так
Гюнтер Эурингер

Но около 15 лет назад Эурингера сменил Джош Бейтсон. На кастинг мальчика привела мама. Джош успешно прошел испытания и стал лицом бренда. Причем весьма узнаваемым для всего мира –‌ сладости с его фото были буквально в каждом магазине.  

Его точно видел каждый. Мальчик из рекламы Kinder вырос и теперь выглядит так
Фото: instagram.com/joshbateson

Джош стал популярным в Instsagram. На его страницу подписаны более 130 тысяч человек. Парень пробует себя в качестве модели.   

Его точно видел каждый. Мальчик из рекламы Kinder вырос и теперь выглядит так
Фото: instagram.com/joshbateson

Бейтсон получил серьезное образование. Он окончил британский университет Лафборо, где окончил специальность в области политики и международных отношений.   

Его точно видел каждый. Мальчик из рекламы Kinder вырос и теперь выглядит так
Фото: instagram.com/joshbateson

Кстати, в соцсетях у парня можно найти снимки, когда он приходит в магазин и делает фото с шоколадом со своим детским изображением. Эти посты весьма популярны среди подписчиков.   

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актеры «Ералаша» (читать далее).   

Люди в материале: Джош Бейтсон, Гюнтер Эурингер

 
 
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Любимый шоколад детства многих всегда украшало фото ребенка. Оба мальчика уже давно выросли, а один из них даже стал настоящей звездой в Instagram.   Как изменился...
 
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