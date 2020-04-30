Чтить память — святая обязанность

В рамках проведения республиканского субботника сотрудники отделения дневного пребывания для пожилых граждан Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения привели в порядок братскую могилу воинов-танкистов на городском кладбище по улице Социалистической.

Акция под названием «Память» не первый год проводится отделением. Однако раньше в ней принимали участие еще и волонтеры из числа посетителей отделения. Год нынешний внес коррективы — пожилым людям сейчас лучше оставаться дома.





— Близится 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ни одно захоронение военных лет не должно остаться без внимания, — уверена заведующий отделением дневного пребывания для пожилых граждан Елена Авдеева. — Чтить память о погибших сегодня наша святая обязанность перед ними.

В братской могиле похоронены танкисты, погибшие в 1944 году при освобождении города Смолевичи от оккупантов — всего шесть молодых бойцов. Сотрудники отделения вымыли мраморную плиту памятника, с помощью белой краски обновили стершиеся буквы фамилий и имен погибших воинов, возложили к подножию памятника цветы.





Несмотря на то, что пожилые люди сейчас не посещают отделение дневного пребывания, жизнь здесь не остановилась. Работники обзванивают бабушек, интересуются самочувствием, предлагают помощь, если она необходима. Те признаются, что полюбившегося коллектива им очень недостает, и с нетерпением ждут момента, когда снова смогут встретиться в стенах отделения. А пока пожилые люди общаются между собой по телефону и с помощью социальных сетей.

Виктория КИРБАЙ.

На снимках: сотрудники отделения восстанавливают надпись на памятнике воинам-танкистам.

Фото автора.