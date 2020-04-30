Зачем дорожники из России написали на асфальте «COVID-19»? В этом есть смысл, и вот какой

Источник материала: Tut.by

Под российской Гатчиной дорожные рабочие нанесли на асфальт крупную надпись «COVID-19». Сделали они это не просто так, а устроили довольно необычную и эффектную акцию, которую сняли на видео. Посмотрите, в чем был смысл.