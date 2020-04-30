|
Зачем дорожники из России написали на асфальте «COVID-19»? В этом есть смысл, и вот какой
Источник материала: Tut.by
Под российской Гатчиной дорожные рабочие нанесли на асфальт крупную надпись «COVID-19». Сделали они это не просто так, а устроили довольно необычную и эффектную акцию, которую сняли на видео. Посмотрите, в чем был смысл.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надпись нанесли не просто так.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)