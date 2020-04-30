Дом, где поселилось вдохновение…

«Труд, творчество, талант» — три важных понятия, неразрывно связанных с деятельностью педагогов дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района».

Являясь многопрофильным учреждением дополнительного образования, которое живет, постоянно расширяет свои границы и развивается, наш Центр уже на протяжении многих лет собирает под своей крышей творчески одаренных ребят района.

Сегодня в учреждении дополнительного образования работает коллектив творческих, профессионально компетентных, всесторонне развитых педагогов, которые ведут более тысячи детей района к творчеству и успеху более, чем в 60 объединениях по интересам различного профиля.

Ребята, занимающиеся в объединениях по интересам, студиях и секциях Центра, имеют возможность развития и самореализации в сферах декоративно-прикладного, технического творчества, художественной самодеятельности, спорта и культуры. Педагоги ведут своих ребят по ступеням знаний и умений, помогают развивать их творческие и интеллектуальные способности.

Свобода выбора, доступность образовательных услуг, в подавляющем большинстве — бесплатных — делает учреждение востребованным и привлекательным для многих детей и подростков не только города, но и района. Об успешности деятельности нашего Центра, а так же о правильности выбранного пути говорят многочисленные дипломы, завоеванные на различных конкурсах, смотрах и фестивалях не только районного, областного, республиканского, но и международного уровнях.

В течение 2019/2020 учебного года педагоги дополнительного образования в тесном сотрудничестве с ребятами, обучающимися в различных объединениях по интересам Центра, приняли активное и довольно успешное участие в нескольких международных конкурсах декоративно- прикладного творчества.

Так, еще на старте нынешнего учебного года наши ребята успешно проявили себя, приняв участие сразу в нескольких международных конкурсах творчества детей и педагогов.

В сентябре 2019-ого это был конкурс «Art-Авангард», в котором, благодаря ежедневному кропотливому труду, ребята Центра творчества получили два диплома 2-ой и два диплома 1-ой степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Педагоги дополнительного образования Н.Л. Шведова, Е.С. Капица, Н.А. Галякевич и Е.П. Руденкова получили дипломы за подготовку победителей конкурса.

В октябре этого же года ребята, в команде с педагогами, решили закрепить успех и приняли участие в проекте «Млечный Путь», который так же имеет международную платформу, а членами жюри этого конкурса являются представители России, Беларуси, Казахстана, Украины, Литвы и Чехии. Результат не заставил себя ждать, т.к. обучающиеся нашего Центра под руководством педагогов дополнительного образования завоевали семь дипломов 1-ой степени в номинации «Декортивно-прикладное творчество», а педагоги нашего центра Г.В. Шалай, М.А. Пугач, Е.П. Руденкова, Н.А. Галякевич, Н.Л. Шведова, Е.С. Капица также получили дипломы за подготовку участников.

После непродолжительного перерыва мы снова решили попробовать свои силы в покорении международных вершин творчества и обратили свое внимание на проект с прекрасным названием «Rive de Reve / Берег Мечты». Этот проект объединяет в себе множество педагогов и творческих работников, а международный характер этому проекту придает не только география его участников, но и состав членов жюри, представляющих разные страны. Организатором этого конкурса является Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас» г. Воронеж.

В апреле 2020 года наши ребята за участие в конкурсе «Rive de Reve / Берег Мечты» были удостоены трех дипломов 1-ой степени и двух дипломов 2-ой степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество», а педагоги дополнительного образования Н.Л. Шведова, Е.С. Капица, М.А. Пугач и Н.А. Галякевич получили дипломы за подготовку победителей.





Если вы иногда задаетесь вопросом «Почему некоторые люди любят свою работу и добиваются в ней немалых успехов, а другие считают дни до конца рабочего времени?», то ответ на этот вопрос лежит на поверхности: за занятием любимым делом время летит незаметно, и успех, как правило, неизбежен, что и подтверждает многолетняя плодотворная работа нашего творческого коллектива.

Педагоги дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Смолевичского района не теряют веры в успех каждого обучающегося, все дети для нас уникальны! Ведь раскрывая творческий потенциал личности, предоставляя возможность самовыражения, наши педагоги выполняют основную миссию дополнительного образования – открыть, развить, поддержать.

Мы желаем обучающимся и педагогам дополнительного образования нашего Центра новых творческих идей, новых побед и достижений! Двери нашего Центра всегда открыты!

Екатерина КАПИЦА, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района».

На снимках: педагоги Центра творчества; дипломы обучающихся Центра.

Фото из архива Центра.