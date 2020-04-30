|
Белавиа возобновила полеты в Милан. Но не для всех
Источник материала: Myfin
«Авиакомпания «Белавиа» со 2 мая начинает выполнять полеты из Милана... В течение мая рейсы ограничены и будут выполняться два раза в неделю. Обращаем ваше внимание, что туризм в Италию пока не разрешен, поэтому можно путешествовать между двумя странами по рабочим вопросам или по состоянию здоровья», - сообщили в пресс-службе авиакомпании, цитирует interfax.by.
Ранее в марте авиасообщение с Римом и Миланом было приостановлено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Европе.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белавиа возобновляет авиасообщение с Миланом. Перевозчик сообщил, что со 2 мая слетать в Милан и обратно смогут те пассажиры, кому это необходимо по работе или по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)