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Белавиа возобновила полеты в Милан. Но не для всех

30.04.2020 12:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Милан (Италия). Фото: pixabay.com

«Авиакомпания «Белавиа» со 2 мая начинает выполнять полеты из Милана... В течение мая рейсы ограничены и будут выполняться два раза в неделю. Обращаем ваше внимание, что туризм в Италию пока не разрешен, поэтому можно путешествовать между двумя странами по рабочим вопросам или по состоянию здоровья», - сообщили в пресс-службе авиакомпании, цитирует interfax.by.

Ранее в марте авиасообщение с Римом и Миланом было приостановлено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Европе.

Источник: Myfin.by
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Белавиа возобновляет авиасообщение с Миланом. Перевозчик сообщил, что со 2 мая слетать в Милан и обратно смогут те пассажиры, кому это необходимо по работе или по...
 
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