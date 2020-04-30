Белавиа возобновила полеты в Милан. Но не для всех

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Милан (Италия). Фото: pixabay.com

«Авиакомпания «Белавиа» со 2 мая начинает выполнять полеты из Милана... В течение мая рейсы ограничены и будут выполняться два раза в неделю. Обращаем ваше внимание, что туризм в Италию пока не разрешен, поэтому можно путешествовать между двумя странами по рабочим вопросам или по состоянию здоровья», - сообщили в пресс-службе авиакомпании, цитирует interfax.by.

Ранее в марте авиасообщение с Римом и Миланом было приостановлено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Европе.