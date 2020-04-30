Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района в начале марта объявил конкурс на разработку маскота – персонажа-талисмана.

За это время много ребят со всего района откликнулись и приняли участие в конкурсе. Полет фантазии и творчество участников не знают границ – представлены муравей «Смалавей», снежный барс «Смолик», персонажи «Спортик», «Футболик» и другие. Больше всего материалов поступило из Плисской, Усяжской, Пекалинской, Заболотской, Озерицко-Слободской, Смолевичских школ.

– Очень здорово, что ребята откликнулись и активно присоединились к конкурсу по разработке нашего талисмана, – отметила заместитель директора Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района Дарья Лакизо. – Мы приняли решение продлить конкурс до 10 мая. Поэтому, если у кого-то еще есть идеи – присылайте свои работы, мы с радостью их рассмотрим.

Напомним, что на конкурс принимаются работы, выполненные любым художественным способом – от рисунка до 3D-модели. Рисовать можно любыми красками, карандашами, фломастерами и т.д.

Каждая работа должна включать следующие пункты:

— имя маскота;

— графическое изображение (от рисунка до 3D-модели);

— легенда (почему персонаж носит такое имя и должен стать маскотом Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района).

Участвовать в конкурсе могут все желающие.

Работы с пометкой “КОНКУРС” высылайте на электронную почту centrfksit_smol@mail.ru или по адресу: г.Смолевичи, ул.Физкультурная, 17а, индекс 222201, а также приносите свои работы в наши структурные подразделения: ФОК “Октябрьский”, ФОК “Усяж”, городской стадион г. Смолевичи.

К каждой работе необходимо указать ФИО автора, возраст, домашний адрес, контактный телефон и ФИО и контактный телефон одного из родителей (для детей до 17 лет).

Победитель будет награжден дипломом, а также памятным ценным призом от ГУ “Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района”.