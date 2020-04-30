Совсем недавно ушла от нас одна из немногих уже ветеранов Великой Отечественной войны Татьяна Викентьевна Стануль. Вся послевоенная жизнь этой женщины была посвящена сохранению памяти о своих земляках, мужественно сражавшихся за Родину с немецко-фашистскими захватчиками. О судьбах многих из них еще при жизни ветеран успела рассказать журналистам нашей газеты.

Деревня Липки, что находится в нескольких километрах на юг от города Смолевичи, — малая родина Татьяны Викентьевны. До войны это и вовсе было небольшое сельцо, но, пожалуй, из каждой хаты выступили на защиту Отечества от завоевателей ее жители.

Иван Петрович Кобылайчик до войны работал заместителем управляющего сберегательного банка в Смолевичах, в Красную Армию был призван сразу после освобождения местечка в 1944 году. Рядовым воином принимал участие в жестоких боях в Восточной Пруссии, где погиб в марте 1945 года.

При освобождении Польши, в суровых боях на территории Сувалковского воеводства погиб рядовой Илья Герасимович Тишкевич, отец Альфонса Ильича Тишкевича, бывшего председателя Минского облисполкома. Там же, в Польше, погибли и другие жители Липок Илья Павлович Бобров, Петр Иосифович Шеремет, Николай Викентьевич Якубицкий.

На борьбу с врагом выступили родственные семьи Сычиков. «Они были нашими соседями, — рассказывала Татьяна Викентьевна. – Гавриил Степанович Сычик в Красной Армии служил с 1925 года, майор, политрук. В Великую Отечественную войну долго считался пропавшим без вести».

О дальнейшей судьбе офицера-красноармейца мы узнали, когда к нам в редакцию пришло письмо из одной из минских поисковых групп о том, что при раскопках на местах прежних боев в Подольском районе Российской Федерации были обнаружены останки красноармейцев и воинский медальон, где хорошо сохранились имя и адрес нашего земляка из Липок Гавриила Сычика. Об этой уникальной находке мы сообщили в заметке «Последний солдат еще не похоронен», версию которой разместили также в сети Интернет. И скоро в редакцию приехал пожилой человек, Леонид Николаевич Сычик, который, волнуясь, сообщил, что Гавриил Сычик – это его близкий родственник. Семья считала его пропавшим без вести. И вот только через много лет после войны стало известно о последнем приюте воина. «Последний раз мы видели Гавриила Степановича 21 июня 1941 года, — поведал наш гость. – Мне тогда было одиннадцать лет. Офицер Красной Армии Гавриил Степанович с семьей приехал в отпуск в Липки. На встречу с ним собрались многие сельчане, живо интересовались о событиях в мире, о том, будет ли война. А война началась на следующий день. Гавриил Степанович срочно уехал в свою часть».

Из семьи Сычиков на фронте погибли также Адам Степанович Сычик, Николай Игнатьевич Сычик.

«Выступили на борьбу с фашистами и мужчины из семьи Протасевичей, — рассказывала Татьяна Викентьевна. — Трое из них не вернулись с полей войны. Василий Николаевич Протасевич, бывший разведчик партизанской бригады «Разгром», погиб 6 июля 1944 года при освобождении Смолевичского района, похоронен в братской могиле в поселке Усяж. Его отец Николай Михайлович за связь с партизанами был схвачен гитлеровцами и погиб в концлагере. Брат Василия Павел Николаевич служил в военно-морском флоте на Балтике, пропал без вести летом 1942 года».

Односельчанин Николай Иванович Пилюга с первых дней войны находился в действующей армии. В боях под Гомелем попал в окружение, но вышел, добрался до своих и с января 1942 года участвовал в партизанском движении в составе отряда «Разгром». А в 1944 году ушел на фронт, воевал в Прибалтике, умер от ранения в городе Каунас, где и похоронен.

В немецком концлагере был замучен красноармеец, родной брат Татьяны Викентьевны Михаил Викентьевич Потапович. О его воинском пути и гибели стало известно также через много лет после войны. Помощь в поиске сведений оказали сотрудники Красного Креста. Похоронен воин на территории Германии. На фронте в 1944 году пропал без вести и Станислав Викентьевич Потапович.

Не вернулись живыми с фронтов сельчане Степан Васильевич Якубицкий, Семен Павлович Якубицкий, Викентий Данилович Лаптенок, Михаил Николаевич Потапович, Лукьян Григорьевич Гайдук, Иван Иосифович Шеремет, Герасим Федорович Станкевич…

Сама Татьяна Викентьевна Стануль с сентября 1943 года до дней освобождения района от захватчиков была связной партизанского отряда «Знамя» бригады «Разгром», награждена орденом Отечественной войны второй степени и многими медалям. После войны весь ее трудовой путь был тесно связан с «Беларусбанком» в Смолевичах. Кроме того, ветеран много времени отдавала работе по патриотическому воспитанию, часто встречалась со школьниками, с молодыми читателями центральной районной библиотеки, с ветеранами в районном Совете ветеранов, принимала участие во многих городских и районных мероприятиях. Она приложила немало усилий, чтобы в Плисской школе был создан музейный уголок о героической семье Чибирай из деревни Березовица, семеро представителей которой отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах. Несмотря на солидный возраст, у Татьяны Викентьевны была великолепная память, многие события военного времени она хорошо помнила и рассказывала с подробностями.

В партизанском движении участвовал и муж Татьяны Викентьевны Яков Данилович Стануль в начале войны на Витебщине, за что фашисты расстреляли его отца и мать. Потом воевал в рядах Красной Армии. Был награжден многими боевыми медалями и орденами. После войны 32 года работал преподавателем в Смолевичском ПТУ-24.

Семьдесят пять лет отмечаем со дня Великой Победы. И Беларусь, и Смолевиччина помнят о своих мужественных защитниках и освободителях.

Э.ПОТАПЧИК.