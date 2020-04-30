Введение оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на год

Источник материала: ОНТ

Отсрочка на год. Тарифы по оплате отопления для трудоспособных, но не занятых в экономике белорусов пока останутся прежними.

Правительство перенесло дату на май 2021 года. Таким образом возмещать в полном объёме затраты государства на оказание этих услуг необходимо будет лишь через год. Ранее предусматривалось, что новые правила для таких категорий граждан начнут действовать уже завтра.

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