|
Введение оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на год
Источник материала: ОНТ
Отсрочка на год. Тарифы по оплате отопления для трудоспособных, но не занятых в экономике белорусов пока останутся прежними.
Правительство перенесло дату на май 2021 года. Таким образом возмещать в полном объёме затраты государства на оказание этих услуг необходимо будет лишь через год. Ранее предусматривалось, что новые правила для таких категорий граждан начнут действовать уже завтра.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отсрочка на год. Тарифы по оплате отопления для трудоспособных, но не занятых в экономике белорусов пока останутся прежними. Правительство перенесло дату на май 2021...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)