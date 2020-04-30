Весна — самое время, чтобы привести в порядок то, что нас окружает: убрать прошлогоднюю листву, оживить клумбы, высадить новые цветы, кустарники…

С приходом весны в городе и районе все чаще можно встретить людей, которые занимаются благоустройством территорий своих организаций, работают в городе, возле мест воинских захоронений, которым ежегодно на Смолевиччине, впрочем, как и во всей Беларуси, уделяется пристальное внимание.

С самого утра в среду возле памятника советским воинам-освободителям, установленного на площади города Смолевичи, трудились молодые девушки — Елизавета, Анастасия и Каролина.

В коротком интервью корреспонденту «КС» девушки рассказали, что являются учащимися Борисовского городского колледжа, учатся на цветоводов и на данный момент проходят практику на базе КУП «Смолевичское ЖКХ».

В день нашей встречи студентки занимались благоустройством территории, прилегающей к памятнику: пропалывали молоденькие кустарники, клумбы — вносили свой посильный вклад в подготовку к празднованию юбилея Великой Победы.

— Профессию выбрали по зову сердца, — отмечают мои собеседницы, — и гордимся тем, что уже сейчас можем сделать нашу Беларусь краше и ярче.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.