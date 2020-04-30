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В Чехии сильнейшая за 500 лет засуха
Источник материала: СТВ
Новости Чехии. Чехия столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты бьют тревогу. Такая обстановка осложняет сельскохозяйственные работы.
В подземных источниках стремительно сокращаются объемы воды. В течение 6 лет в республике практически нет сильных дождей. Ситуацию усугубляет температура воздуха, которая повышается из-за глобального потепления. Уровень воды в реках стремительно снижается, высыхают ручьи.
В связи с этим государство планирует вложить около 240 миллионов долларов в проекты, направленные на решение этой проблемы.
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Новости Чехии. Чехия столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты бьют тревогу. Такая обстановка...
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