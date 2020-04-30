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«Виталюр» в Слуцке планируют открыть на следующей неделе

30.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Магазин «Виталюр» в здании бывшего ресторана «Вежа Града» планируют открыть 8 мая. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько источников.

Отдел маркетинга ОДО «Виталюр» отвечает, что официальная дата открытия ещё не определена. Но строителям, работникам и арендатором поручили подготовиться к открытию на следующую пятницу, 8 мая.

Напомним, здание ресторана «Вежа Града» купили с аукциона в конце 2018 года, активные строительные работы там начались летом прошлым летом. Общая площадь торгового объекта составляет 1700 кв. м., из них 609 кв. м. новый владелец отдаст в аренду.


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Магазин «Виталюр» в здании бывшего ресторана «Вежа Града» планируют открыть 8 мая. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько источников.
 
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