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Ни копейки оппозиции: Лукашенко требует "жесточайшего контроля" над иностранной безвозмездной помощью

30.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Беларуси Александр Лукашенко констатирует увеличение поступления в страну иностранной безвозмездной помощи, требует при этом обеспечить "жесточайший" контроль за ее использованием.



"Мы видим активизацию наших западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны", - заявил Лукашенко на совещании в Минске в четверг. 

"Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем", - цитирует Лукшенко его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что такой порядок жесткого распределения гуманитарной помощи появился после того, когда было замечено, что она идет далеко не на социальные цели. 

"На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи", - заявил он.

"Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, - все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение", - отметил Лукашенко.


Он подчеркнул, что Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

"Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", - заявил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Беларуси Александр Лукашенко констатирует увеличение поступления в страну иностранной безвозмездной помощи, требует при этом обеспечить "жесточайший"...
 
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