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30-летняя китаянка перенесла уже более 100 пластических операций

30.04.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30-летняя жительница Пекина Ву Сяочэнь рассказала CNN, как пластическая хирургия стала ее наваждением: девушка перенесла более ста пластических операций и открыла две клиники пластической хирургии в столице Китая, пишет spletnik.ru.

Так выглядела девушка до операций

Сяочэнь рассказала, что первый раз легла под нож пластического хирурга в 14 лет — сделала липосакцию бедер. Ву не устраивали ее объемы после перенесенного аутоиммунного заболевания и приема гормональных препаратов. Как утверждает CNN, деньги на операцию дала ей мать.

А так — выглядит сейчас

Вскоре Ву пополнила ряды тех пациентов пластических хирургов, которые не могут остановиться в поисках идеальных себя. За 16 лет Сяочэнь сделала более ста различных пластических операций (часть из них потребовалась после неудачных хирургических вмешательств) и потратила на них 4 миллиона юаней (около 570 тысяч долларов).

— Каждые два-три года я делаю несколько процедур. Хирургия стала для меня чем-то вроде пристрастия, — сказала Сяочэнь.

Ву после одной из операций

С каждым годом все больше китаянок используют пластическую хирургию, чтобы стать обладательницами больших глаз, узких носов, высоких скул. Они подражают героям японских комиксов, звездам южнокорейской поп-музыки и западным звездам. Лица китайско-гонконгской модели Анджелы Бейби и актрисы Фань Бинбин стали ориентирами для многих молодых поклонников косметической хирургии в Китае.

Фань Бинбин

При этом китайские СМИ регулярно сообщают о неудачных случаях хирургического вмешательства и даже смертях пациентов. Китайская национальная комиссия здравоохранения в ходе годовой проверки деятельности пластических хирургов возбудила 1200 уголовных дел. Несмотря на риски, Китай быстро догоняет США по общему количеству пластических операций.

 
 
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