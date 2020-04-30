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На следующей неделе без света останутся жители улицы Красноармейской и не только
30.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкие городские электрические сети уведомляют, что в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ с 6 по 8 мая будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:
На указанных улицах электричества не будет на следующей неделе со среды по путницу с 8:30 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Городские электросети приносят извинения за временные неудобства.
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Слуцкие городские электрические сети уведомляют, что в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ с 6 по 8 мая будет отключено...
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