На следующей неделе без света останутся жители улицы Красноармейской и не только

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкие городские электрические сети уведомляют, что в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ с 6 по 8 мая будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

ул. Красноармейская, № 35−39 (нечётные), 41−62, 64−68 (чётные);

ул. Садовый Проезд, № 18/1, 18/2, 19;

ул. Надречная, № 1−14;

2-й пер. Красноармейский, № 2.

На указанных улицах электричества не будет на следующей неделе со среды по путницу с 8:30 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Городские электросети приносят извинения за временные неудобства.



Slutsk-Gorod.by