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На следующей неделе без света останутся жители улицы Красноармейской и не только

30.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На следующей неделе без света останутся жители улицы Красноармейской и не только

Слуцкие городские электрические сети уведомляют, что в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ с 6 по 8 мая будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

  • ул. Красноармейская, № 35−39 (нечётные), 41−62, 64−68 (чётные);
  • ул. Садовый Проезд, № 18/1, 18/2, 19;
  • ул. Надречная, № 1−14;
  • 2-й пер. Красноармейский, № 2.

На указанных улицах электричества не будет на следующей неделе со среды по путницу с 8:30 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Городские электросети приносят извинения за временные неудобства.


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Слуцкие городские электрические сети уведомляют, что в связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ с 6 по 8 мая будет отключено...
 
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