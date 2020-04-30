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Кого в этом году занесут на Доску почёта Слуцкого района. Список

30.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кого в этом году занесут на Доску почёта Слуцкого района. Список

Официальное открытие районной доски почёта должно было пройти 1 мая, однако в связи с отменой массовых мероприятий местные власти просто заменят таблички. 

Решением Слуцкого райисполкома от 27 марта 2020 года №1089 определено, кто будет занесён на районную Доску почёта по итогам 2019 года.

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района

1. Гинекологическое отделение УЗ «Слуцкая центральная районная больница» (врач акушер-гинеколог (заведующий) Жибко Юзеф Николаевич).

2. Государственное предприятие «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги» (директор Красуцкий Николай Григорьевич);

3. Государственное учреждение «Слуцкий районный физкультурно-оздоровительный центр» (директор Скрипинская Елена Николаевна);

4. Государственное учреждение «Слуцкий центр туризма» (директор Паздерин Владимир Андреевич);

5. Государственное учреждение образования «Слуцкая детская школа искусств» (директор Сапелкина Наталья Леонидовна);

6. Государственное учреждение образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (директор Пономарёва Инесса Михайловна);

7. Государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Слуцка» (директор Гаркавенко Валерий Викторович);

8. Дорожно-строительное управление №9 ОАО «Дорожно-строительный трест №5» (директор Дробушевич Александр Александрович);

9. Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие «Универмаг «Слуцк» (директорБлахина Наталья Викторовна);

10. Образцовый любительский коллектив эстрадной студии «Звездопад» ГУ культуры «Слуцкий городской Молодежный центр» (руководитель Кудёлка Елена Геннадьевна);

11. Открытое акционерное общество «Весейский Покров» (директор Саванович Людмила Алексеевна);

12. Открытое акционерное общество «Козловичи-Агро» (директор Пенязь Сергей Владимирович);

13. Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (директор Лесун Андрей Анатольевич);

14. Открытое акционерное общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (генеральный директор Васько Денис Петрович);

15. Производственное унитарное предприятие «Ямполь-Слуцк» ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (директор Антоненко Дмитрий Николаевич);

16. Сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (начальник Михалькевич Валерий Константинович);

Фотографии с фамилиями заслуженных людей района

1. Шкляревский Сергей Иванович — Герой Социалистического Труда, заведующий Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;

2. Батанова Валентина Ивановна — кавалер ордена Трудовой Славы, бывший оператор машинного доения коров колхоза имени Кирова;

Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы

1. Азарова Геннадия Николаевича — электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования открытого акционерного общества «Слуцкая фабрика пошива одежды»;

2. Акуловича Сергея Владимировича — плотника 5 разряда, бригадира бригады плотников-бетонщиков строительного управления №55 открытого акционерного общества «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»;

3. Антипцева Александра Александровича - тракториста-машиниста Государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;

4. Артихович Натальи Николаевны - директора государственного учреждения образования «Греская средняя школа»;

5. Барсука Сергея Михайловича - начальника аварийно-диспетчерской службы коммунального УПП «Слуцкое ЖКХ»;

6. Брилевич Натальи Ивановны - оператора поточной линии по выработке волокна ОАО «Слуцкий льнозавод»;

7. Буклей Натальи Викторовны - оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм свиноводческого комплекса аг. Греск открытого ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;

8. Гиль Инны Анатольевны -— заведующего магазином №13 «Мебель» коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Слуцкторг»;

9. Данилевича Адама Александровича — заместителя директора по сырью ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»;

10. Зайцевой Татьяны Николаевны — начальника отдела корпоративного бизнеса Центра банковских услуг №542 в г. Слуцк Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»;

11. Козловского Егора Александровича — начальника изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома;

12. Козляка Андрея Константиновича — тракториста-машиниста открытого акционерного общества «Козловичи-Агро»;

13. Коршак Ирины Ивановны — продавца 6-го разряда магазина №114 аг. Весея торгово-производственного УП «Слуцкая база ОПС»;

14. Костюка Сергея Викторовича - водителя филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;

15. Кунцевича Андрея Александровича — директора сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агросервис ССК» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»;

16. Лучика Ивана Валерьевича - тракториста-машиниста филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;

17. Матусевич Натальи Казимировны — директора Квасыничского центра ремесел Государственного учреждения культуры «Слуцкий районный центр народного творчества»;

18. Мисовской Христины Михайловны — врача-невролога неврологического отделения УЗ «Слуцкая центральная районная больница»;

19. Михалевича Евгения Николаевича — главного ветеринарного врача сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;

20. Неделько Таисии Викторовны - старосты аг. Танежицы Рачковичского сельсовета;

21. Песенко Аллы Геннадьевны - пекаря 4 разряда хлебобулочного участка ОАО «Слуцкий хлебозавод»;

22. Пищевской Любови Николаевны — оператора машинного доения Государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;

23. Саржинской Светланы Анатольевны — мастера швейного участка ООО «Гранд-Партнер»;

24. Сиддиковой Татьяны Николаевны — животновода сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;

25. Скрундика Виктора Сергеевича — тракториста филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №125»;

26. Соловья Владимира Владимировича — инженера 1 категории производственной лаборатории Слуцкого зонального узла электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»;

27. Сырокваша Алексея Александровича - мастера участка упаковки совместного общества с ограниченной ответственностью «Интерферм»;

28. Толочкина Алексея Викторовича — слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 6 разряда аварийно-диспетчерской службы филиала «Слуцкое производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «Минскоблгаз»;

29. Фазлыхматовой Ирины Петровны — бригадира производственной бригады в животноводстве Государственного предприятия «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;

30. Фёдоровой Ларисы Михайловны — социального работника отделения социальной помощи на дому государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;

31. Цариковича Артура Анатольевича — учащегося 11 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Слуцка»;

32. Шахлевич Светланы Александровны — составителя фарша пельменного отделения холодильника открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;

33. Ярошевич Ольги Михайловны - директора государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества».


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Официальное открытие районной доски почёта должно было пройти 1 мая, однако в связи с отменой массовых мероприятий власти просто заменят таблички.
 
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