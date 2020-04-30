Определились финалисты футбольного кубка Беларуси

Источник материала: ОНТ

В решающем матче за Кубок Беларуси по футболу сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ. Накануне состоялись ответные полуфинальные встречи.

Драматичным получился поединок в Солигорске, куда брестское «Динамо» приехало с запасом в два мяча после домашней победы. И к перерыву казалось, что исход противостояния предрешен. Павел Савицкий и Михаил Гордейчук поразили ворота «Шахтера». Но все изменилось во втором тайме. Хозяева сумели забить 4 мяча. Отличились Игор Иванович, Дмитрий Подстрелов, а Виталий Лисакович оформил дубль. «Шахтеру» нужен был еще один гол, и на это оставалось более 20 минут. Однако «Динамо» выстояло и по сумме двух матчей вышло в финал.

Во втором полуфинале на «Борисов-Арене» БАТЭ принимал «Славию». Их первая встреча в Мозыре завершилась победой хозяев – 1:0. В первом тайме борисовчане не только отыграли разницу, но и вышли вперед: на 12-й минуте Захар Волков открыл счет, а перед самым перерывом защитник мозырян Игорь Тымонюк срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме гости много атаковали, были близки к успеху, но забить все же не смогли.

Решающий матч за Кубок страны состоится 24 мая на поле минского стадиона «Динамо». В прошлые годы нынешние финалисты по три раза становились обладателями почетного трофея.

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