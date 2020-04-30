Источник материала: Новости Волковыска

Правительство перенесло сроки начала оплаты гражданами, не занятыми в экономике, теплоснабжения и газоснабжения по полной компенсации. Согласно постановлению Совмина, полную компенсацию введут с 1 мая 2021 года.

Ранее предусматривалось, что уже с 1 мая текущего года «тунеядцы» должны оплачивать по полному тарифу отопление и газоснабжение при наличии газовых отопительных приборов. Но эти сроки перенесли на год.

Изначально правительство планировало, что не занятые в экономике граждане должны оплачивать полные тарифы с 1 октября 2019 года. Однако в прошлом году срок перенесли на 1 мая текущего года.

Теперь дату передвинули на 1 мая 2021 года. Соответствующие изменения были приняты постановлением правительства №225 от 23 апреля.

Тем не менее за горячую воду "тунеядцы" платят по полному тарифу с января 2019 года.

Напомним, что ранее власти ввели полный тариф на жилищно-коммунальные услуги вместо "налога на тунеядцев". Это касается только тех, кто официально нигде не работает и имеет в собственности квартиру.

Точное количество "тунеядцев" неизвестно. Ранее власти прогнозировали, что по стране таких будет 54 тысячи человек.