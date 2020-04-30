Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района – на Республиканской доске Почета!

Источник материала: Ивьевский край





Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля текущего года подписал указ № 136 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2019 год".

К занесению на Республиканскую доску Почета определены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов (районов в городах), организаций всех форм собственности.

Среди них 12 административно-территориальных единиц, 10 организаций промышленности, 3 организации, ведущие деятельность в строительстве; 9 организаций сельского и рыбного хозяйства, 2 организации лесного хозяйства, 26 организаций сферы услуг (торговли, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, науки и других).

Среди занесенных на Республиканскую доску Почета в сфере социального обслуживания страны - территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района!

Сердечно поздравляем всех работников центра во главе с директором Кристиной Мечиславовной Трофимчик с такой высокой оценкой их нелегкого и ответственного труда.

Людям, которые выбирают эту сферу деятельности, наряду с профессиональными качествами обязательно присущи доброта и человечность, искреннее желание быть полезным каждому конкретному человеку, который обращается за государственной социальной поддержкой.

Занесение на Республиканскую доску Почета - это общественное признание труда тех, кто вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.









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