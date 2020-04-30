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Журналист вел эфир из дома, когда в кадре появилась голая девушка. Но не его

30.04.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марафон историй о телеведущих, работающих из дома и попадающих из-за этого в неловкие ситуации, продолжается. Но на сей раз речь пойдет о самом неудачливом из них. Испанский журналист попался на измене в прямом эфире, пишет medialeaks.ru.

Ведущий новостей из Испании Альфонсо Мерлос попал в неловкую ситуацию, когда вел прямую трансляцию из дома, ведь героиней эфира внезапно стала голая девушка, прошедшая за его спиной.


Зрители удивились, но еще больше поразилась (уже бывшая) вторая половинка журналиста Марта Лопес. Последняя и сама узнала о произошедшем из ставшего популярным эфира, ведь ее на тот момент в доме не было.

В обнаженной незнакомке люди узнали коллегу мужчины Алексию Ривас, которая, впрочем, вскоре прокомментировала ситуацию. Как сообщается, женщина была уверена, что у Альфонсо нет пары, ведь он, по ее словам, сам ей об этом сообщил.

— Я одинока, он сказал, что у него тоже никого нет. Мы встречались уже три недели, — рассказала Алексия.

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Теги: Новости
 
 
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