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Минская компания отдаст $300 тысяч сотрудникам, чьи близкие остались без работы из-за пандемии
Источник материала: KYKY>
Международная компания – резидент ПВТ Admitad, которая 11 лет назад была основана в Минске, решила поддержать своих сотрудников, чьи близкие (вне зависимости от возраста) оказались без работы из-за кризиса или карантина. На выплаты пособий таким работникам фирма выделит 300 тысяч долларов,
Сотрудник, родители или муж/жена которого потеряли работу, сможет обратиться в фонд компании, чтобы получить компенсацию в тысячу долларов.
В Admitad всерьез задумались о том, чтобы помочь работникам деньгами, после одного из опросов. Он показал, что в апреле уровень стресса на удаленке вырос. А 20% респондентов признались, что их близкие столкнулись с увольнением. Новая программа помощи от Admitad коснется офисов компании во всех странах, она будет действовать с 1 мая до 1 августа. Партнерская сеть призывает подключиться к этой инициативе и другие бренды.
Admitad разрабатывает рекламную площадку по продаже интернет-трафика. Ее специализация – интернет-реклама. У компании есть офисы в Минске, Мюнхене, Москве, Киеве, Индии и Швейцарии.
Арт на обложке: Alexey Kondakov.
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