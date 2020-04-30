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Минфин: внешний госдолг уменьшился на 0,5 млрд долларов

30.04.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В ведомстве отметили, что государственный долг Республики Беларусь на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%.

В январе-марте 2020 года Беларусью привлечены внешние государственные займы на 247,7 млн долларов в эквиваленте.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2020 года составило 504,9 млн долларов.

Внутренний государственный долг на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе-марте 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160 млн долларов, сообщает Минфин. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,4 млн долларов и 69,1 млн рублей.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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