Минфин: внешний госдолг уменьшился на 0,5 млрд долларов

Источник материала: Myfin

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В ведомстве отметили, что государственный долг Республики Беларусь на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%.

В январе-марте 2020 года Беларусью привлечены внешние государственные займы на 247,7 млн долларов в эквиваленте.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2020 года составило 504,9 млн долларов.



Внутренний государственный долг на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.