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Минфин: внешний госдолг уменьшился на 0,5 млрд долларов
Источник материала: Myfin
В ведомстве отметили, что государственный долг Республики Беларусь на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%.
В январе-марте 2020 года Беларусью привлечены внешние государственные займы на 247,7 млн долларов в эквиваленте.
Погашение
Внутренний государственный долг на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.
В январе-марте 2020 года
размещено внутренних валютных
государственных облигаций для юридических
и физических лиц на сумму, эквивалентную
160 млн долларов, сообщает
Источник: Myfin.by
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Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 16,6 млрд долларов. Он уменьшился с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых...
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