Курсы валют на 30 апреля 2020: время покупать подешевевшие доллары

Источник материала: Myfin

30.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0218 рубля до 2.4143, что составило 0.89%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.188 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0241 (0.91%), на 30 апреля 2020 курс составил 2.6261. По итогам месяца евро уменьшился на 0.2532 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0122 рублей (0.37%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0588 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 134 551 000 23 026 000 56 020 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.37 – 2.413 рублей, курс продажи доллара 2.417 – 2.48. Евро можно было продать в диапазоне 2.555 – 2.622 рублей, купить – 2.63 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =73.2 (стоимость 1 доллара равна 73.2 российских рубля),

=73.2 (стоимость 1 доллара равна 73.2 российских рубля), EUR/USD =1.088 (1 евро стоит 1.088 доллар),

=1.088 (1 евро стоит 1.088 доллар), EUR/RUB =79.5 (79.5 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .