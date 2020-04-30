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В Беларусь поступило $238 млн иностранной безвозмездной помощи за три года

30.04.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларусь поступило 8 млн иностранной безвозмездной помощи за три года

За три года в Беларусь поступило $238 миллионов иностранной безвозмездной помощи. Об этом сообщил Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента, информирует БЕЛТА.

Игорь Кудревич во время совещания у президента Беларуси по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи проинформировал, что за прошедший период 2020 года поступило иностранной безвозмездной помощи на сумму $19,8 млн.

Для обсуждения вынесен проект декрета об иностранной безвозмездной помощи. В нем отражены все поручения Александра Лукашенко, касающиеся изменения порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, а также освобождения от налогов, пошлин, сборов.

Ранее глава государства потребовал направлять иностранную безвозмездную помощь исключительно на соццели.

Фото: Пресс-служба Президента Беларуси

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За три года в Беларусь поступило $238 миллионов иностранной безвозмездной помощи. Об этом сообщил Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной...
 
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