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Китаянка к 30 годам сделала сто пластических операций
Источник материала: ОНТ
Жительница Китая Ву Сяочэнь, известная в соцсетях как Эбби, к своим 30 годам перенесла уже сотню пластических операций,
Девушка рассказала, что увлеклась этими процедурами с подросткового возраста. За это время она уже пять раз меняла внешность и вряд ли бы себя узнала в прошлом.
Сяочэнь призналась, что ее мама повлияла на нее в этом плане.
Дело в том, что в детстве у девушки нашли аутоиммунное заболевание. Ее лечили, назначив курс глюкокортикоидов (это стероидные гормоны), у которых есть побочный эффект – стремительное увеличение веса. Увидев, как плохо дочери из-за лишнего веса, мама решила помочь. Она отвела ее в клинику, где дочери сделали липосакцию.
Однако после этой операции Эббри решила еще улучшить свою внешность и сделать несколько других операций: увеличила глаза, грудь, вставила скулы и т.д.
Она призналась, что был и неудачный опыт, но после восстановления, она решалась вновь идти к хирургам и исправлять несовершенства.
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Жительница Китая Ву Сяочэнь, известная в соцсетях как Эбби, к своим 30 годам перенесла уже сотню пластических операций, сообщает odditycentral. Девушка рассказала, что...
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