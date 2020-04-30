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Китаянка к 30 годам сделала сто пластических операций

30.04.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китаянка к 30 годам сделала сто пластических операций

Жительница Китая Ву Сяочэнь, известная в соцсетях как Эбби, к своим 30 годам перенесла уже сотню пластических операций, сообщает odditycentral.

Девушка рассказала, что увлеклась этими процедурами с подросткового возраста. За это время она уже пять раз меняла внешность и вряд ли бы себя узнала в прошлом.

Сяочэнь призналась, что ее мама повлияла на нее в этом плане.



Дело в том, что в детстве у девушки нашли аутоиммунное заболевание. Ее лечили, назначив курс глюкокортикоидов (это стероидные гормоны), у которых есть побочный эффект – стремительное увеличение веса. Увидев, как плохо дочери из-за лишнего веса, мама решила помочь. Она отвела ее в клинику, где дочери сделали липосакцию.

Однако после этой операции Эббри решила еще улучшить свою внешность и сделать несколько других операций: увеличила глаза, грудь, вставила скулы и т.д.

Она призналась, что был и неудачный опыт, но после восстановления, она решалась вновь идти к хирургам и исправлять несовершенства.   

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Жительница Китая Ву Сяочэнь, известная в соцсетях как Эбби, к своим 30 годам перенесла уже сотню пластических операций, сообщает odditycentral. Девушка рассказала, что...
 
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