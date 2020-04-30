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С 4 мая отменяется запрет на выезд из Литвы

30.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С 4 мая отменяется запрет на выезд из Литвы

С 4 мая в Литве отменяется запрет на выезд из страны. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в белорусском посольстве в Литве.

Также с 4 мая возобновит работу консульский отдел по вопросам получения виз. Обратиться можно будет с 8:30 до 12:30.

Паспорта будут выдавать ежедневно с 15 до 16 часов.

Прием по вопросам гражданства намерены осуществлять только по предварительной записи.

http://minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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С 4 мая в Литве отменяется запрет на выезд из страны. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в белорусском посольстве в Литве. Также с 4 мая...
 
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