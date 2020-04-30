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«Элементы шоу должны там присутствовать». Показывать уроки по ТВ предлагает директор образовательного центра

30.04.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Не более 30 минут с поддержанием интерактива со студентом». В БГУ рассказали, какими должны быть видеолекции

«Элементы шоу должны там присутствовать». Показывать уроки по ТВ предлагает директор образовательного центра

Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Очень важный момент, что мы должны психологически понять, что онлайн-обучение не будет таким же, как обычное. Эту парадигму стоит уяснить. И здесь, как раз-таки, онлайн тяжелее воспринимается. Но вопрос – ведь мы можем самых талантливых учителей выбрать, которые отснимут. Это же необязательно будет вопрос монотонности. Это обязательно что-то яркое должно быть, даже элементы шоу, в том числе могут там присутствовать, должны там присутствовать. Дальше – ведь, учитель – он даже не объясняет все 45 минут новую тему. Это 20-минутный ролик.

И, кстати, к вопросу о доступности: мы говорим, когда министерство образования проводило мониторинг о доступности учеников к способам онлайн-обучения, к Интернету, компьютеру, то тоже там есть те дети, у которых нет такого доступа. Телевидение есть везде, во всех семьях. Поэтому если, например, с помощью телевидения 20-минутный урок показывает талантливейший учитель, который может, в том числе, привлечь внимание ребёнка, а учитель, который непосредственно на местах работает с этим классом, он даёт по этому уроку задания и уже прорабатывает. Мы ведь избавляем ещё этих учителей от необходимости выходить на связь, осваивать где-то эти технологии. Мы несколько зайцев, в том числе, убиваем.

Конечно, есть немотивированные ученики, которые не сядут сами смотреть, которые: «Мне оно надо?» И весы, на которых, мы говорим о максимальной доступности, насколько это  можно, образования, чтобы оно было непрерывное, это образование, и к тому моменту, что мы не охватим все 100 процентов. Но мы ведь и в классе всех не можем охватить. Ведь у нас всегда есть ребята, которых невозможно замотивировать никак.

Люди в материале: Александр Луцевич

 
 
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». «Не более 30 минут с поддержанием интерактива со...
 
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