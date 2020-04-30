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«Элементы шоу должны там присутствовать». Показывать уроки по ТВ предлагает директор образовательного центра
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Конечно, есть немотивированные ученики, которые не сядут сами смотреть, которые: «Мне оно надо?» И весы, на которых, мы говорим о максимальной доступности, насколько это можно, образования, чтобы оно было непрерывное, это образование, и к тому моменту, что мы не охватим все 100 процентов. Но мы ведь и в классе всех не можем охватить. Ведь у нас всегда есть ребята, которых невозможно замотивировать никак.
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«Элементы шоу должны там присутствовать». Показывать уроки по ТВ предлагает директор образовательного центра
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». «Не более 30 минут с поддержанием интерактива со...
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