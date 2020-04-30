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Солдат-пулеметчик

30.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Солдат-пулеметчик
Иван Адамович Цыкунов

Великая Отечественная… Ивану Цыкунову тогда исполнилось только 17, но его призвали в Красную Армию. После месяца обучения пулеметчиком он ушел на фронт.
Сколько ужасов пришлось повидать молодому пареньку. На его глазах убили помощника пулеметчика Гуменникова, вернее, его помощника, родом он был из Заболотья. Цыкунова фашистская пуля настигла под Рогачевом при форсировании Друти. За этот бой он награжден орденом Красной Звезды. Впоследствии копилку наград пополнили орден Отечественной войны и десять медалей.

После тяжелого ранения солдат-пулеметчик оказался в военном госпитале, который базировался тогда в Буда-Кошелеве. Долго боролись врачи за его жизнь… и спасли. После выздоровления Цыкунов снова на фронте и снова неразлучен с пулеметом Дегтярева. Трудно сосчитать километры пройденных фронтовых дорог, но до Бреста он дошел пешком. «Пехота надеялась только на свои ноги», – так когда-то говорил Иван Адамович корреспонденту «Авангарда».

При освобождении Бреста он получил второе ранение, после чего военная медкомиссия признала его нестроевым. Но Цыкунова не демобилизовали, а перевели в войска МВД, в которых он прослужил вплоть до 1947 года.

В мирное время Иван Адамович работал в Буда-Кошелевском детском доме заместителем директора по хозяйству, затем инструктором по трудовому обучению в средней школе №2 райцентра (ныне гимназия) и в Буда-Кошелевском сельскохозяйственном техникуме (сейчас аграрно-технический колледж). А 27 лет до выхода на пенсию его трудовая деятельность была связана с райсельхозтехникой.

Где бы ни работал Иван Цыкунов, в трудовой книжке у него были только благодарности. Благодарны ему были за отличное воспитание и дети, и внуки, а соседи – за хорошее отношение, дельные советы и помощь в повседневной жизни.

 
Теги: Брест
 
 
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Великая Отечественная… Ивану Цыкунову тогда исполнилось только 17, но его призвали в Красную Армию. После месяца обучения пулеметчиком он ушел на...
 
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