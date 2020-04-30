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Принц Гарри не может привыкнуть к жизни в Лос-Анджелесе после ухода из королевской семьи

30.04.2020 14:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Гарри не может привыкнуть к жизни в Лос-Анджелесе после ухода из королевской семьи

Британский принц Гарри не может поверить в то, как перевернулась его жизнь в последнее время, пишет Daily Mail со ссылкой на друзей герцога.

По данным источника, Гарри также признался. Что ощущал бы себя в большей безопасности, если бы был в армии. Он скучает по жизни в войсках. Гарри был лишен своих воинских званий, когда он и Меган отказались от своих обязанностей в качестве членов королевской семьи. 31 марта

Принц вынужден был отказаться, в том числе от звания генерал-капитана Королевской морской пехоты и почетного командующего королевскими ВВС Хонингтона. У него осталось только звание майора.

Лишение этих званий сильно сказалось на моральном состоянии принца.

«Он скучает по духу товарищества в армии. Он до сих пор не может поверить, что это произошло. Он не может поверить, что его жизнь перевернулась с ног на голову. Он был счастлив, когда служил в армии, а потом он встретил Меган, и с того момента его жизнь была просто великолепной. Но он вряд ли предвидел, что придется уйти из королевской семьи», – цитирует издание источник из окружения принца.

По словам друзей Гарри, он не обвиняет Меган в том, что она захотела вернуться жить на родину. Но чувствует, что был бы лучше защищен при прежней жизни.

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Британский принц Гарри не может поверить в то, как перевернулась его жизнь в последнее время, пишет Daily Mail со ссылкой на друзей герцога. По данным источника, Гарри...
 
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