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Фронтовой путь Левенкова

30.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Фронтовой путь Левенкова
Егор Артемович Левенков
Фронтовой путь Левенкова
Уваровичская милиция. Егор Левенков второй справа

В далеком 40-м наш земляк Егор Артемович Левенков, уроженец бывшего Уваровичского района, был 16-летним юношей. Он мечтал строить дома, заводы, фабрики, потому поступил в Ленинградское фабрично-заводское училище.
Однако грозный 1941-й нарушил мирную жизнь. Великая Отечественная застала Егора Левенкова в Бакситогорске, что в Ленинградской области. Он просился добровольцем на фронт, но его не взяли, не хватало лет. С группой строителей белорусский парень был эвакуирован в один из колхозов Киргизской ССР, правда, поработать там долго не довелось: его призвали в ряды Советской Армии.

Службу начинал в 1033-м стрелковом полку в городе Фрунзе. Первое боевое крещение получил в кровопролитных боях под Белгородом. Так и потянулись нелегкие военные дороги. Освобождал города и села братской республики Украины, участвовал в боях за Киев. При обороне отделением противотанковых орудий важного опорного пункта в Ровенской области младший сержант Егор Левенков был тяжело ранен, но приказ выполнили: план наступления гитлеровских танков был сорван.

За мужество, умелые и решительные действия в бою Егора Артемовича представили к награде. Однако медаль «За отвагу» он тогда не смог получить. Госпиталь, возвращение в родную часть, бои за освобождение Польши, встреча с американскими солдатами на Эльбе в апреле 1945 года – всё это заставило его забыть о награде. Не дошел он и до Берлина, всего каких-то 43 километра: часть, в которой служил, получила приказ осуществить марш-переход в Чехословакию. И снова ожесточенные бои за Прагу и… медаль «За освобождение Праги». На этом боевой путь Егора Левенкова закончился. После победы он прослужил в армии еще два года, а затем вернулся в родные края.

Двадцать лет фронтовик служил в органах милиции, стал членом КПСС. Даже будучи на заслуженном отдыхе, не сидел сложа руки, работал в колхозе, участвовал в общественной жизни. Его часто можно было увидеть с газетой в руках, с плакатом, «боевым листком».

Что примечательно, через 43 года после жестоких сражений ветерана на территории Украины к ордену Великой Отечественной войны I степени и другим наградам военного и мирного времени присоединилась и медаль «За отвагу».
К сожалению, Егора Артемовича уже нет среди нас. В 2013 году в возрасте 88 лет он ушел, но память о нем всегда будет жива…

 
 
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В далеком 40-м наш земляк Егор Артемович Левенков, уроженец бывшего Уваровичского района, был 16-летним юношей. Он мечтал строить дома, заводы,...
 
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