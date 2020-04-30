В Токио мужчина с ножом напал на полицейского

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителя в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции в Токио.









Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. Пострадавшего доставили в больницу. За его жизнь борются врачи.

Отметим, в последние годы в стране Восходящего солнца подобные нападения на правоохранителей значительно участились.