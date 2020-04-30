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В Токио мужчина с ножом напал на полицейского

30.04.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителя в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции в Токио.

В Токио мужчина с ножом напал на полицейского

В Токио мужчина с ножом напал на полицейского

Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. Пострадавшего доставили в больницу. За его жизнь борются врачи.

Отметим, в последние годы в стране Восходящего солнца подобные нападения на правоохранителей значительно участились.

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Новости Японии. Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителя в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от...
 
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