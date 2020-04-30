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В Токио мужчина с ножом напал на полицейского
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителя в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции в Токио.
Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. Пострадавшего доставили в больницу. За его жизнь борются врачи.
Отметим, в последние годы в стране Восходящего солнца подобные нападения на правоохранителей значительно участились.
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Новости Японии. Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителя в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от...
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