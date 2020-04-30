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В Казахстане откроют магазины и медцентры, возобновят внутренние авиарейсы
Источник материала: СТВ
Новости мира. 30 апреля в Литве начался третий этап мер по смягчению карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране
Ослабить ограничительные меры планируют также в Казахстане. Со следующей недели в стране откроются небольшие непродовольственные магазины, парикмахерские и медицинские центры. Жители смогут заниматься спортом на улице. Возобновятся и некоторые внутренние авиарейсы.
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Новости мира. 30 апреля в Литве начался третий этап мер по смягчению карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране разрешено проводить...
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