В Казахстане откроют магазины и медцентры, возобновят внутренние авиарейсы

Источник материала: СТВ

Новости мира. 30 апреля в Литве начался третий этап мер по смягчению карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе. Возобновили работу все торговые предприятия, в том числе рынки.

«На свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус». Академик НАН Украины об обратной стороне карантина









Ослабить ограничительные меры планируют также в Казахстане. Со следующей недели в стране откроются небольшие непродовольственные магазины, парикмахерские и медицинские центры. Жители смогут заниматься спортом на улице. Возобновятся и некоторые внутренние авиарейсы.