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В Казахстане откроют магазины и медцентры, возобновят внутренние авиарейсы

30.04.2020 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. 30 апреля в Литве начался третий этап мер по смягчению карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе. Возобновили работу все торговые предприятия, в том числе рынки.

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В Казахстане откроют магазины и медцентры, возобновят внутренние авиарейсы

В Казахстане откроют магазины и медцентры, возобновят внутренние авиарейсы

Ослабить ограничительные меры планируют также в Казахстане. Со следующей недели в стране откроются небольшие непродовольственные магазины, парикмахерские и медицинские центры. Жители смогут заниматься спортом на улице. Возобновятся и некоторые внутренние авиарейсы.

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Новости мира. 30 апреля в Литве начался третий этап мер по смягчению карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране разрешено проводить...
 
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