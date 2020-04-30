Как иностранным гражданам устроиться на работу в Беларуси?

Осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Республике Беларусь допускается в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» и других актов законодательства Республики Беларусь, если занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь.
Трудящиеся-иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь и заключения трудового договора.
Специальное разрешение выдается иностранцу по ходатайству нанимателя Республики Беларусь.
Для трудоустройства в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание, наниматель обязан получить:
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы- при использовании труда иностранцев, в количестве, превышающем десять человек;
специальное разрешение
на право занятия трудовой деятельностью
на каждого иностранца.
Для получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью наниматель представляет в управление по гражданству и миграции УВД облисполкома следующие документы:
-заявление (установленного образца);
-копию паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства;
-документ, подтверждающий внесение платы (государственная пошлина в размере 5 базовых величин).
Заявления о выдаче (продлении срока действия) специального разрешения и разрешения рассматриваются в течение 15 дней со дня их подачи.
Указанные документы выдаются и продлеваются сроком действия на 1 год.
Иностранные граждане не
могут быть приняты на государственную службу в государственные органы, в органы
внутренних дел, органы
и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы финансовых расследований, не могут являться работниками военизированной охраны.
Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь для
занятия трудовой деятельностью, обязаны в течение 5 суток, за исключением
выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных
и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться в органе регистрации по новому месту временного пребывания.
Оформив на работу иностранного работника, наниматель обязан принять меры по соблюдению им законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.
Разрешение на
временное проживание выдается иностранцам, прибывшим в Республику Беларусь на
срок свыше 90 суток в году,
для занятия трудовой деятельностью на территории Республики Беларусь
в порядке установленном законодательством Республики Беларусь, — на срок пребывания, но не более 1 года.
В соответствии со статьей 97
Договора о Евразийском экономическом союзе трудящиеся-мигранты из государств Единого экономического пространства, в состав которых входят Республика Беларусь,
Республика
Казахстан, Республика Армения, Кыргызстан
и Российская Федерация, имеют равные права на трудоустройство.
Трудящимся-мигрантам
указанных государств осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Беларусь,
не распространяется действие статьи 23 Закона Республики Беларусь
«О внешней трудовой миграции», в части получения специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь:
— трудящиеся-мигранты и
члены их семьи освобождаются
от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах Республики Беларусь в течение 30 суток с даты въезда
на территорию Республики Беларусь;
— в случае досрочного
расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на
территорию Республики Беларусь трудящиеся-мигранты имеют право в
течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим
работодателем в порядке
и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
Ответственность за нарушение порядка занятия трудовой деятельностью.
Нарушение иностранцем порядка занятия трудовой деятельностью влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или депортацию (ч.1 ст.23.55 КоАП Республики Беларусь). Использование иностранца для осуществления трудовой деятельности с нарушением установленного порядка влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин (ч.4ст.23.55 КоАП Республики Беларусь).
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вторник, четверг, пятница, суббота: с 08.00 до 13.0, с 14.00 до 17.00,
среда: с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Начальник отделения по гражданству и миграции
Ганцевичского РОВД Регина Манюк