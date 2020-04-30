Как иностранным гражданам устроиться на работу в Беларуси?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Республике Беларусь допускается в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» и других актов законодательства Республики Беларусь, если занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь.

Трудящиеся-иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь и заключения трудового договора.

Специальное разрешение выдается иностранцу по ходатайству нанимателя Республики Беларусь.

Для трудоустройства в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание, наниматель обязан получить:

разрешение на привлечение иностранной рабочей силы- при использовании труда иностранцев, в количестве, превышающем десять человек;

специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью

на каждого иностранца.

Для получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью наниматель представляет в управление по гражданству и миграции УВД облисполкома следующие документы:

-заявление (установленного образца);

-копию паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства;

-документ, подтверждающий внесение платы (государственная пошлина в размере 5 базовых величин).

Заявления о выдаче (продлении срока действия) специального разрешения и разрешения рассматриваются в течение 15 дней со дня их подачи.

Указанные документы выдаются и продлеваются сроком действия на 1 год.

Иностранные граждане не могут быть приняты на государственную службу в государственные органы, в органы внутренних дел, органы

и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы финансовых расследований, не могут являться работниками военизированной охраны.

Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь для занятия трудовой деятельностью, обязаны в течение 5 суток, за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных

и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться в органе регистрации по новому месту временного пребывания.

Оформив на работу иностранного работника, наниматель обязан принять меры по соблюдению им законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.

Разрешение на временное проживание выдается иностранцам, прибывшим в Республику Беларусь на срок свыше 90 суток в году,

для занятия трудовой деятельностью на территории Республики Беларусь

в порядке установленном законодательством Республики Беларусь, — на срок пребывания, но не более 1 года.

В соответствии со статьей 97 Договора о Евразийском экономическом союзе трудящиеся-мигранты из государств Единого экономического пространства, в состав которых входят Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Кыргызстан

и Российская Федерация, имеют равные права на трудоустройство.

Трудящимся-мигрантам указанных государств осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Беларусь,

не распространяется действие статьи 23 Закона Республики Беларусь

«О внешней трудовой миграции», в части получения специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь:

— трудящиеся-мигранты и члены их семьи освобождаются

от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах Республики Беларусь в течение 30 суток с даты въезда

на территорию Республики Беларусь;

— в случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию Республики Беларусь трудящиеся-мигранты имеют право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем в порядке

и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

Ответственность за нарушение порядка занятия трудовой деятельностью.

Нарушение иностранцем порядка занятия трудовой деятельностью влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или депортацию (ч.1 ст.23.55 КоАП Республики Беларусь). Использование иностранца для осуществления трудовой деятельности с нарушением установленного порядка влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин (ч.4ст.23.55 КоАП Республики Беларусь).

Дополнительную консультацию можно получить по телефону:

2-34-06 либо 6-21-01

вторник, четверг, пятница, суббота: с 08.00 до 13.0, с 14.00 до 17.00,

среда: с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00.

Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Начальник отделения по гражданству и миграции

Ганцевичского РОВД Регина Манюк

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