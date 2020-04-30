|
Попал в струю. Следом за тысячами интернет-пользователей суд рассмотрел «мокрое дело» 19-летнего минчанина и вынес вердикт (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ПОПАЛ В СТРУЮ. Минск. Тот вечер Артём помнит не очень хорошо. 19-летний житель столицы начал выпивать с приятелями. Затем продолжил в баре. Там познакомился с какими-то девушками. Алкоголь так сблизил его с двумя Настями, что парень не постеснялся на их глазах справить нужду.
Впрочем, узнал он об этом лишь на следующий день. Видеозапись его ночных похождений оказалась в Интернете и за несколько часов набрала более десяти тысяч просмотров.
Ту самую видеозапись смотрите в «Тревожной кнопке»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попал в струю. Следом за тысячами интернет-пользователей суд рассмотрел «мокрое дело» 19-летнего минчанина и вынес вердикт (ВИДЕО)
ПОПАЛ В СТРУЮ. Минск. Тот вечер Артём помнит не очень хорошо. 19-летний житель столицы начал выпивать с приятелями. Затем продолжил в баре. Там познакомился с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)