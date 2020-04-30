Попал в струю. Следом за тысячами интернет-пользователей суд рассмотрел «мокрое дело» 19-летнего минчанина и вынес вердикт (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ПОПАЛ В СТРУЮ. Минск. Тот вечер Артём помнит не очень хорошо. 19-летний житель столицы начал выпивать с приятелями. Затем продолжил в баре. Там познакомился с какими-то девушками. Алкоголь так сблизил его с двумя Настями, что парень не постеснялся на их глазах справить нужду.

Впрочем, узнал он об этом лишь на следующий день. Видеозапись его ночных похождений оказалась в Интернете и за несколько часов набрала более десяти тысяч просмотров.

Ту самую видеозапись смотрите в «Тревожной кнопке»:





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