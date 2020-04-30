Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бассейн международного стандарта скоро появится в районе станции метро «Молодежная». Это подарок городу от китайской стороны в знак благодарности за совместно реализованные проекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В основе архитектурной идеи здания – национальные символы Беларуси. В сочетании со знаменитыми китайскими узлами они будут символизировать дружбу между двумя народами.





Сейчас идет подготовка к строительству, работы начнут уже летом и планируют завершить к концу 2023 года.





Здание площадью в 40 тысяч квадратных метров сможет вмещать порядка 6 000 зрителей. Здесь будут проходить тренировки белорусских спортсменов. Также комплекс будет открыт и для жителей столицы.