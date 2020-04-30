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Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть

30.04.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бассейн международного стандарта скоро появится в районе станции метро «Молодежная». Это подарок городу от китайской стороны в знак благодарности за совместно реализованные проекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть

В основе архитектурной идеи здания – национальные символы Беларуси. В сочетании со знаменитыми китайскими узлами они будут символизировать дружбу между двумя народами.

Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть

Сейчас идет подготовка к строительству, работы начнут уже летом и планируют завершить к концу 2023 года.

Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть

Здание площадью в 40 тысяч квадратных метров сможет вмещать порядка 6 000 зрителей. Здесь будут проходить тренировки белорусских спортсменов. Также комплекс будет открыт и для жителей столицы.

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Новости Беларуси. Бассейн международного стандарта скоро появится в районе станции метро «Молодежная». Это подарок городу от китайской стороны в знак...
 
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