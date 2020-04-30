Помнить о безопасности при любых обстоятельствах!

Источник материала: Кировец

В непростые времена, когда весь мир борется с короновирусной инфекцией, а медики рекомендуют оставаться дома и беречь свое здоровье, также актуально помнить и о правилах безопасности.





Кировские спасатели ведут активную работу, чтобы напомнить гражданам о правилах безопасной жизни.

Для юных читателей спасатели совместно с работниками детской библиотеки выставили на полке множество книг с правилами безопасности.

А также сотрудники РОЧС активно занимаются размещением профилактических материалов в родительских чатах мессенджера Viber учреждений образования и детских садов в том числе.

Одним из вариантов рассылки стало сообщение «Топ-5 занятий с детьми от спасателей», которое напомнит родителям о безопасном времяпрепровождении с детьми. Рассылаются и другие профилактические и весьма актуальные материалы с правилами безопасности.

Пожилым гражданам, которым рекомендовано находиться дома, спасатели организуют «звонки от МЧС», в разговоре напоминают о правилах сжигания мусора и недопустимости выжигания сухой растительности, да и просто интересуются состоянием здоровья, чем очень радуют пенсионеров за оказанное внимание.

Анастасия Юрченко,

инспектор СПиВО РОЧС.