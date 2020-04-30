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Помнить о безопасности при любых обстоятельствах!

30.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В непростые времена, когда весь мир борется с короновирусной инфекцией, а медики рекомендуют оставаться дома и беречь свое здоровье, также актуально помнить и о правилах безопасности.

Помнить о безопасности при любых обстоятельствах!

Кировские спасатели ведут активную работу, чтобы напомнить гражданам о правилах безопасной жизни.
Для юных читателей спасатели совместно с работниками детской библиотеки выставили на полке множество книг с правилами безопасности.
А также сотрудники РОЧС активно занимаются размещением профилактических материалов в родительских чатах мессенджера Viber учреждений образования и детских садов в том числе.
Одним из вариантов рассылки стало сообщение «Топ-5 занятий с детьми от спасателей», которое напомнит родителям о безопасном времяпрепровождении с детьми. Рассылаются и другие профилактические и весьма актуальные материалы с правилами безопасности.
Пожилым гражданам, которым рекомендовано находиться дома, спасатели организуют «звонки от МЧС», в разговоре напоминают о правилах сжигания мусора и недопустимости выжигания сухой растительности, да и просто интересуются состоянием здоровья, чем очень радуют пенсионеров за оказанное внимание.
Анастасия Юрченко,
инспектор СПиВО РОЧС.

 
 
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В непростые времена, когда весь мир борется с короновирусной инфекцией, а медики рекомендуют оставаться дома и беречь свое здоровье, также актуально...
 
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