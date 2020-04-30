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Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году

30.04.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 400 тысяч деревьев и кустарников пополнят улицы Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году

Ранняя весна позволила специалистам приступить к работам раньше обычного, так что первые результаты уже есть. Ярких красок добавят и 2 миллиона цветов.

Юлия Минич о новых подходах в озеленении.

Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году

Концепциями озеленения и необычными композициями ландшафтные дизайнеры удивляют минчан каждый год. К примеру, в этом к привычному украшению улиц добавятся злаковые культуры, розы и астры.

Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году

Активно высаживают и живые изгороди. Места для таких нетипичных «заборов» согласовывают с сотрудниками ГАИ и коммунальными службами. Изгороди будут разделять транспортные потоки вблизи школ и детских садов, в том числе и для дорожной безопасности.

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Юлия Минич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 400 тысяч деревьев и кустарников пополнят улицы Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ранняя весна...
 
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