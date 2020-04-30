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Память сердца: белорусский депутат постоянно носит часы, доставшиеся ему от деда-фронтовика

30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали родину на фронте и в тылу.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Злотников постоянно носит часы, которые достались ему от деда – Михаила Валерьяновича Кошко. Этот аксессуар бывшему фронтовику подарили по случаю юбилея Победы.

«От дедушки мне достались часы, которые ему вручили в честь 60-летия Победы. Они мне очень дороги как память, поэтому ношу, не снимая. Еще будучи ребенком, я часто спрашивал: «Дед, а ты стрелял в немцев?» А в ответ тишина. И только позже, из наградных листов я узнал о некоторых его подвигах. Так, например, в августе 1944 года он лично уничтожил огневую пулеметную точку противника. Во многих сложных жизненных ситуациях мой дед говорил: «Эх, не знали вы войны. Самое ценное, что у вас есть – это мирное небо над головой». Может, звучит это очень пафосно, но, по сути, я считаю – абсолютно верно», – сказал Андрей Злотников.



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Этот аксессуар бывшему участнику Великой Отечественной войны подарили по случаю 60-летнего юбилея Победы.
 
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