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Кроссовер Chery Tiggo 8 получил две новые комплектации

30.04.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Флагманский кроссовер китайской марки Chery вышел на белорусский рынок этой весной и в одном-единственном варианте исполнения Prestige. Теперь у «паркетника» появились более простые комплектации Active и Family.


В отличие от семиместного Tiggo 8 Prestige кроссовер в начальной комплектации Active располагает пятиместным салоном. Тем не менее, список оснащения отнюдь нескудный — светодиодные фары, ESP, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, кондиционер, кожаный салон, обогрев передних сидений, зеркала с электрорегулировками и обогревом, камера заднего вида, бесконтактное открытие двери багажника и 18-дюймовые алюминиевые литые диски.


Комплектация Family располагает третьим рядом сидений, а помимо оборудования базовой комплектации тут есть датчик дождя, газовые упоры капота, обогревы рулевого колеса и лобового стекла и форсунок и климат-контроль. Силовой агрегат в обоих случаях как и у топового варианта Prestige — двухлитровый турбомотор мощностью 170 л.с. в связке с вариатором и передним приводом.

Цены пока озвучены для российского рынка. За Tiggo 8 в исполнении Active попросят от 1 599 900 рублей (21 900 долларов по текущему курсу), вариант Family обойдется в 1 669 900 рублей (22 900 долларов).

 
 
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Флагманский кроссовер китайской марки Chery вышел на белорусский рынок этой весной и в одном-единственном варианте исполнения Prestige. Теперь у «паркетника» появились...
 
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