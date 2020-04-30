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В Минске запускают новый автобус. Он свяжет улицы Богдановича и Хоружей с Выготского
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый автобусный маршрут появится в столице. 1 мая между остановками Восточная и Павлины Меделки начнет курсировать автобус № 26А, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он разгрузит пассажиропоток в центре города, связав улицы Богдановича, Веры Хоружей и проспект Машерова с северной окраиной города – улицей Выготского. Именно на ней многие социальные объекты нуждались в дополнительном транспортном обслуживании.
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Новости Беларуси. Новый автобусный маршрут появится в столице. 1 мая между остановками Восточная и Павлины Меделки начнет курсировать автобус № 26А, сообщили в...
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