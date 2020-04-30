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В Минске запускают новый автобус. Он свяжет улицы Богдановича и Хоружей с Выготского

30.04.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый автобусный маршрут появится в столице. 1 мая между остановками Восточная и Павлины Меделки начнет курсировать автобус № 26А, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске запускают новый автобус. Он свяжет улицы Богдановича и Хоружей с Выготского

Он разгрузит пассажиропоток в центре города, связав улицы Богдановича, Веры Хоружей и проспект Машерова с северной окраиной города – улицей Выготского. Именно на ней многие социальные объекты нуждались в дополнительном транспортном обслуживании.

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Новости Беларуси. Новый автобусный маршрут появится в столице. 1 мая между остановками Восточная и Павлины Меделки начнет курсировать автобус № 26А, сообщили в...
 
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