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ВОЗ признала, что на статистику по эпидемии в Беларуси влияет «конкретный руководитель»

30.04.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Радио «Свобода» выпустило интервью Витянисом Андрюкайтисом. Он – спецпосланник ВОЗ по Европе, экс-глава Минздрава Литвы и экс-еврокомиссар по здравоохранению и безопасности продовольствия. 

Журналист издания обсуждал с представителем ВОЗ, как организация относится к тому, что в Европе ряд стран постепенно снимают карантины и открывают границы. В самом конце беседы корреспондент задал вопрос о Беларуси. Ответ, который дал Андрюкайтис, отличен от тех щадящих заявлений о нашей стране, с которыми ранее выступала ВОЗ. Вот этот фрагмент разговора:

«Свобода»: «Среди так называемых ковид-диссидентов – стран, отказавшихся вводить значительные социальные ограничения, – обычно упоминают Швецию и Беларусь. Насколько их можно сравнивать?

Спецпосланник ВОЗ: «Нет, простите, я никак не могу согласиться с этим термином и с такими сравнениями. Чтобы сравнивать доверие к статистике, транспарентность в Швеции и Беларуси, нужно иметь слишком большую фантазию! Я работал на территории всех стран, в которых была зафиксирована АЧС. И нам очень сложно уже тогда было сотрудничать с Беларусью. Невозможно решать проблему распространения вируса, если мы не можем договориться об общих мерах, потому что у кабанов-то нет паспорта и гражданства, они пересекают границы несмотря ни на что – это было важно в случае с АЧС.

Распространение вируса шло именно через Украину, Россию и Беларусь в соседние страны ЕС. Но Беларусь заявляла, что у нее нет ни одного случая! Поиски путей диалога – единственный действенный подход в этой ситуации. Я дважды посещал Минск, на месте выяснял, как обстоят дела, и мы понимали, почему там такая статистика. В борьбе с пандемией транспарентность играет очень большую роль, и некорректно сравнивать Швецию со странами, в которых раскрытие подлинных статистических данных зависит от решения конкретного руководителя».

 
Теги: Минск
 
 
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Радио «Свобода» выпустило интервью Витянисом Андрюкайтисом. Он – спецпосланник ВОЗ по Европе, экс-глава Минздрава Литвы и экс-еврокомиссар по здравоохранению...
 
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