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В Молодечненском районе на стройке нашли больше килограмма ртути
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время строительных работ в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района было обнаружено более килограмма ртути, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На место происшествия были направлены подразделения МЧС, в том числе специалисты службы химической и радиационной защиты.
Они измерили присутствие паров ртути в воздухе – избыток не был обнаружен. Собранный материал был изъят для дальнейшей утилизации.
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Новости Беларуси. Во время строительных работ в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района было обнаружено более килограмма ртути, сообщили в программе...
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