В Молодечненском районе на стройке нашли больше килограмма ртути

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время строительных работ в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района было обнаружено более килограмма ртути, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





На место происшествия были направлены подразделения МЧС, в том числе специалисты службы химической и радиационной защиты.





Они измерили присутствие паров ртути в воздухе – избыток не был обнаружен. Собранный материал был изъят для дальнейшей утилизации.