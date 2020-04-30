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Пожар в многоэтажке Солигорска: выгорел балкон и рамы на двух этажах

30.04.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске в многоэтажном доме горел балкон на третьем этаже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в многоэтажке Солигорска: выгорел балкон и рамы на двух этажах

Люди в огне не пострадали. Сам балкон, мебель и стены в комнатах, а также балконные рамы на четвертом и пятом этажах были сожжены.

Пожар в многоэтажке Солигорска: выгорел балкон и рамы на двух этажах

Пожар в многоэтажке Солигорска: выгорел балкон и рамы на двух этажах

Спасатели быстро потушили пожар. Причины возгорания выясняются.

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Новости Беларуси. В Солигорске в многоэтажном доме горел балкон на третьем этаже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Люди в огне не пострадали. Сам балкон,...
 
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