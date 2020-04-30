Пожар в многоэтажке Солигорска: выгорел балкон и рамы на двух этажах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске в многоэтажном доме горел балкон на третьем этаже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Люди в огне не пострадали. Сам балкон, мебель и стены в комнатах, а также балконные рамы на четвертом и пятом этажах были сожжены.









Спасатели быстро потушили пожар. Причины возгорания выясняются.