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Пожар в многоэтажке Солигорска: выгорел балкон и рамы на двух этажах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Солигорске в многоэтажном доме горел балкон на третьем этаже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Люди в огне не пострадали. Сам балкон, мебель и стены в комнатах, а также балконные рамы на четвертом и пятом этажах были сожжены.
Спасатели быстро потушили пожар. Причины возгорания выясняются.
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Новости Беларуси. В Солигорске в многоэтажном доме горел балкон на третьем этаже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Люди в огне не пострадали. Сам балкон,...
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