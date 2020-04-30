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Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Также в интервью Александра Герасименя рассказала:
– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»
– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде
– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году
– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности
– сколько времени проводит в Instagram
Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Герасименя о том, что не завоевала олимпийского «золота»: «То, что я смогла достичь, для некоторых...
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