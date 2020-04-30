Под Мозырем столкнулись МАЗ и трактор - машины от удара перевернулись

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе недалеко от деревни Творичевка на перекрестке столкнулись грузовик и трактор. Транспортные средства от удара перевернулись. Видео последствия аварии разместил телеграм-канал ЧП Беларусь.

ДТП произошло днем 30 апреля недалеко от деревни Творичевка. На месте работали бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и ГАИ.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали оба водителя.