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Под Мозырем столкнулись МАЗ и трактор - машины от удара перевернулись

30.04.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе недалеко от деревни Творичевка на перекрестке столкнулись грузовик и трактор. Транспортные средства от удара перевернулись. Видео последствия аварии разместил телеграм-канал ЧП Беларусь.

ДТП произошло днем 30 апреля недалеко от деревни Творичевка. На месте работали бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и ГАИ.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали оба водителя.

 
 
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По предварительным данным, в результате аварии пострадали оба водителя.
 
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