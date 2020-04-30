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Под Мозырем столкнулись МАЗ и трактор - машины от удара перевернулись
Источник материала: Tut.by
В Мозырском районе недалеко от деревни Творичевка на перекрестке столкнулись грузовик и трактор. Транспортные средства от удара перевернулись. Видео последствия аварии
ДТП произошло днем 30 апреля недалеко от деревни Творичевка. На месте работали бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и ГАИ.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали оба водителя.
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По предварительным данным, в результате аварии пострадали оба водителя.
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