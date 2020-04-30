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Новости экономики за 30.04.2020

30.04.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С 1 мая ставки уменьшаются почти в восемь раз. Это касается сырой нефти, различных видов бензина, дизельного топлива, бензола, смазочных масел и прочего.

Новости экономики за 30.04.2020

Необходимость в таком снижении возникла вследствие обвала нефтяных цен на мировых рынках. Предыдущий раз ставки вывозных пошлин менялись в начале апреля (также в сторону уменьшения).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛАТНЫХ ДОРОГ БУДУТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СОВЕРШЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ

Новости экономики за 30.04.2020

Белорусский оператор платных дорог запускает систему, которая поможет пользователям экономить деньги на штрафах. Новый функционал позволит в течение двух часов с момента совершения нарушений оплачивать их по разовому тарифу и таким образом исключить впоследствии взимания по ним платы в увеличенном размере.

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Саму же информацию о зафиксированных системой нарушениях можно получать в виде СМС-уведомлений. Подписаться на них можно самостоятельно в личном кабинете, эта услуга предоставляется бесплатно.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического...
 
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