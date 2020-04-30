Беларусь вошла в ТОП-5 стран по темпам прироста заразившихся COVID-19 на миллион населения

Источник материала: Новости Дзержинска

Два месяца назад, 28 февраля, в Беларуси был зафиксирован первый случай COVID-19. Спустя два месяца, по состоянию на 29 апреля, количество заболевших в стране превысило 14 000 человек

Следует отметить, что весь март прирост заболевших был достаточно плавным и небольшим: от трех до 18 человек в день. По данным на 27 марта общее количество заболевших составляло 94 человека.

Но с начала апреля ситуация начала достаточно быстро меняться. Сначала в день выявлялось по 100 новых случаев, затем по 300−400, в последние две недели — по 500−900 случаев. 29 апреля был зафиксирован на данный момент абсолютный рекорд для нашей страны по количеству новых зараженных — 973 случая.

Министерство здравоохранения Беларуси утверждает, что ситуация контролируемая, а большой прирост обусловлен количеством проведенных тестов. По состоянию на 29 апреля, всего проведено 168 986 тестов.

По данным на 28 апреля, на 1 миллион жителей Беларуси приходилось 97 новых заразившихся COVID-19. Выше этот показатель был только у четырех государств: Ватикан (1248), Сан-Марино (442), Катар (235), Майотте (216). При том, что население больше 1 млн только в Катаре — 2,9 млн

Лидером являлась Беларусь и среди соседних стран. По состоянию на 28 апреля, прирост новых заразившихся на 1 млн населения в Беларуси составлял — 97 человек, в России — 44, в Литве — 11, в Латвии — 10, в Украине — 9 и в Польше — 8.

По общему числу выявленных зараженных на миллион человек Беларусь также опережает соседние страны. По данным на 29 апреля, на каждый миллион жителей Беларуси приходится 1395 заразившихся, согласно сайту worldometers. В России этот показатель равняется 681, в Литве — 505, в Латвии — 450, в Польше — 328.



